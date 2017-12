Vídeo: imagens mostram ataque do atirador da Pax

Vídeo mostra exato momento em que Douglas leva tiro do ex de sua namorada

Imagens do sistema de segurança da Pax Real do Brasil mostram exato momento em que Douglas Nogueira, de 25 anos, foi baleado pelo ex-marido de sua atual namorada, Wellington Barbosa de Almeida, 24 anos. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (1) na Avenida Bandeirante – centro de Campo Grande. A vítima passou por cirurgia e seu estado de saúde é considerado estável.

De acordo com a assessoria de comunicação da Santa Casa, Douglas passou por cirurgia e está no pós-operatório. Ele foi submetido a uma laparotomia, procedimento que avalia os órgão do paciente, além de verificar se não há hemorragias internas, ou seja, verificar a intensidade da lesão.

Ainda segundo o hospital, o estado de saúde de Nogueira é estável, mas a lesão é considerada grave. Ele está em observação.

Imagens

As imagens do circuito interno de TV da Pax Real do Brasil, da Avenida Bandeirantes, mostram o exato momento em que Wellington chega na recepção atirando contra Douglas. A vítima foi atingida por um disparo no tórax e o cliente, Severiano Medina, 56 anos, foi atingido na mão.

Conforme relatos das testemunhas, Douglas é namorado de Valéria da Silva Fernandes, de 24 anos, ex - esposa do atirador que fugiu. O casal trabalha juntos na Pax Real.

