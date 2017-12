Curto circuito pode ter provocado as chamas

Fogo queima oito box depois de um curto circuito em um centro comercial paraguaio na cidade de Pedro Juan Caballero fronteira com Ponta Porã – a 316 km de Campo Grande. O caso ocorreu por volta das 23h de domingo (3).

Conforme o Porã News, o fogo teria começado à partir de um curto circuito e as chamas atingiram oito barracas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Ponta Porã ajudaram no combate ao incêndio. Não há relatos de feridos até o momento.

O centro comercial foi construído com investimentos da comunidade europeia pela prefeitura de Pedro Juan. O centro é usado por vendedores informais, o objetivo do local é organizar o comércio da fronteira.

Ainda de acordo com o Porã News, Ponta Porã também tem uma estrutura parecida, onde os serviços de segurança dos Bombeiros encontraram vários problemas estruturais o que trás riscos aos comerciantes e visitantes.

Essa estrutura, no lado brasileiro, não foi concluída o que obrigou, ao então secretario de obras, Hélio Peluffo Filho (PSDB), hoje prefeito da cidade, a devolver uma verba milionária enviada pela comunidade europeia.

Via WhatsApp



Vídeo: