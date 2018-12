Incêndio no Hotel Nacional localizado na rua Dom Aquino ao lado da antiga rodoviária, causa tumulto no centro de Campo Grande. As chamas são vistas de longe e a equipe do Corpo de Bombeiros já está no local e usa água do hotel ao lado para combater as chamas.

Segundo informações preliminares, alguns hospedes estão dentro do hotel. As chamas, segundo os Bombeiros destruíram todo o segundo e o terceiro andar e já estão sendo controladas. Não há informações sobre o que teria causado as chamas.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local

