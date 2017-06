Incêndio em Kombi deixa trânsito lento na Avenida Interlagos

Uma kombi carregada de pão de forma pegou fogo na tarde desta sexta-feira (23) na Avenida Interlagos, na Capital.

De acordo com informações preliminares, a Kombi fazia entrega em um conveniência quando o fogo começou no moto do veículo. O motorista ainda conseguiu retirar a kombi das proximidades do estabelecimento e o colocou no meio da via para que o fogo não se alastrasse para o prédio.

Várias foram as tentativas de populares de apagar o fogo. Um vizinho do local aaté usou uma mangueira para tentar conter as chamas, mas elas se alastraram por quase todo o veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando o chegou o veículo já havia sido, quase que em sua totalidade, consumido pelo fogo. O rescaldo foi realizado . O trânsito no local ficou interrompido.