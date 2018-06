Vídeo: jacaré ataca e mata cachorro em lagoa do estado

Um cachorro da raça Pinscher foi atacado e morto na tarde desta quinta-feira (31), ao entrar e não conseguir sair da Lagoa Maior, na cidade de Três Lagoas, por um jacaré da espécie papo-amarelo. O ataque foi flagrado por moradores que ficaram chocados com a situação.

Segundo o site JP News, os donos do cachorro tentaram ajudar o animal, porém, o jacaré se aproxima mais rápido, enquanto o cão late desesperadamente. As pessoas gritam, mas infelizmente, não conseguem ajudar o animal.

Este é o segundo caso de ataque a animais domésticos no local. No ano passado a mesma situação aconteceu quando os donos de um cão o levaram para passear no parque, ele escapou e também foi em direção a água.

Veja o flagrante: