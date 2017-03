Vídeo: Jiboia para o trânsito em avenida do Parque dos Poderes

“Uma experiência gratificante”, foi assim que a juíza Raquel Amaral descreveu a sensação ao ajudar uma jiboia atravessar Avenida do Poeta no Parque dos Poderes, em Campo Grande, na última quarta-feira (1º). A experiência “engraçada” vivida pela juíza foi compartilhada por meio de um vídeo em sua página em uma rede social.

Raquel conta que estava indo trabalhar, voltando do horário de almoço, quando viu a cobra no canteiro central da avenida. A jiboia estava debaixo de uma árvore e tinham dois senhores observando a movimentação da cobra. “Eu parei o carro e foi olhar, foi quando me veio uma coisa na cabeça e pensei, ‘ela vai para o meio da rua’, então fui para a rua parar o transito”.

Em sua postagem com mais de 320 curtidas e 380 compartilhamentos, Raquel descreve o momento com bom humor, “eu de tailleur e scarpin parando o trânsito feito uma louca pra proteger a jiboia e filmando”. Nas imagens do vídeo é possível ver mais de quatro carros parados esperando o animal atravessar a avenida.

O tenente da Polícia Militar Ambiental (PMA) Valdir Roloff Júnior afirmou que a PMA não recebeu notificação sobre este caso. “Nossa orientação é sempre para que as pessoas entrem em contato com órgãos responsáveis, nós não orientamos que as pessoas lidem com os animais. A atitude dela foi correta em termos, pois ela protegeu a vida do animal, mas se expos para fazer isso. Ela correu o risco de ser atropelada”.

O momento marcou a juíza. “Meu coração ficou agitado. Eu estava voltando para o trabalho, aquela rotina do dia-a-dia, e essa jiboia mudou o meu dia. Foi um momento muito especial para mim, porque adoro natureza e gosto muito de animais e ali e vi a oportunidade ser útil. Se eu não parasse o transito ela poderia ter sido atropelada. Agora quando passo por lá sempre da vontade de sorrir”.

Raquel ainda ressaltou a importância de ter esse contato. “Eu fico muito feliz com a possibilidade de interação com animais no Parque dos Poderes, em Campo Grande como um todo. É um privilegio morar aqui e estar sempre em contato com animais, e isso não tem preço”, destacou.

O tenente Valdir explicou que é muito comum a presença de animais nos meios urbanos em Campo Grande, isso é acontece porque a cidade tem muitos cursos de água e existe a preservação de do meio ambiente.

“Outra coisa que me chamou atenção e me deixou muito feliz foi a paciência e compreensão dos campo-grandenses em respeitar o animal. Quando parei o transito um senhor avisou ‘cuidado, você vai ser atropelada’, mas todos pararam e não reclamaram. Muitos até desceram de seus carros para observar a jiboia”, contou.

Durante o vídeo a juíza ainda ressalta as vantagens do estado e incentiva a cobra. “Isso é Mato Grosso do Sul, vai amiga, vai lá. Nunca ajudei uma cobra a atravessar a rua, é a primeira vez na minha vida”.

Confira o vídeo: