Vídeo: Jovem atira em atual namorado da ex

Duas pessoas ficaram feriadas após um tiroteio na manhã desta sexta-feira (1°), na funerária Pax Real do Brasil, na Avenida Bandeirantes, em Campo Grande. Um homem identificado como Wellington Barbosa de Almeida, de 24 anos, invadiu a funerária e atirou contra o atual namorado da ex, Douglas Nogueira, de 25 anos.

De acordo com o sargento Marcos Ambrózio, Wellington chegou no local atirando. “Foram mais de quatro disparos que atingiram Douglas e um cliente que estava no local”, descreveu.

Douglas foi atingido no por um disparo no tórax e o cliente, Severiano Medina, 56 anos, foi atingido na mão. Segundo informações da polícia, Douglas estava consciente quando foi socorrido.

“Fomos acionados, por volta de 8h30, por roubo. Chegando no local nos deparamos com um crime passional”, explicou Ambrózio. Segundo informações Valéria separou do ex-marido há seis meses.

Segundo testemunhas, Valéria da Silva Fernandes, de 24 anos e o namorado Douglas trabalham juntos na funerária. No início da manhã o ex-marido chegou em uma motocicleta e entrou na funerária com um capacete preto na mão e efetuou os disparos. Wellington fugiu após o tiroteio e está foragido.

Um vídeo gravado momentos após o tiroteio mostra a recepção da funerária com marcas de sangue.

Confira o vídeo: