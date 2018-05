Vídeo: Jovem é assaltada e agredida no meio da rua em plena luz do dia

No final da tarde de segunda-feira (21), uma jovem foi assaltada e agredida no meio da rua no bairro Coab na capital. Câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos.

Nas imagens é possível ver quando dois homens em uma motocicleta se aproximam da moça que caminhava pela rua Agripino Grieco, e o homem que estava na garupa desce e para efetuar o assalto.

A vítima tenta fugir, mas o assaltante parte para a agressão e coloca a moça contra a parede, derrubado-a no chão e a agride quando ela se nega a dar o que o assaltante pede. Frustrado ele bate na vítima e depois foge na moto com o comparsa que o esperava.

Várias câmeras de segurança registraram o momento. Veja as imagens divulgadas por um internauta nas redes sociais: