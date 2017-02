Vídeo: Jovem internado alerta sobre uso de narguilé e reacende debate

Na última semana, o vídeo de um jovem hospitalizado que foi diagnosticado com excesso de líquido no pulmão devido ao uso de nargulé, reacendeu o debate sobre as consequências do “caximbo” popular entre jovens e adultos.

No vídeo que já teve mais de 8 milhões de visualizações, e milhares de compartilhamentos e comentários, Henrique Nascimento, de 19 anos, conta o que aconteceu com ele e faz um alerta sobre o uso do narguilé. “Eu estava fumando muito narguilé e deu nisso aqui, já estou internado há seis dias e estou indo pro sétimo. Aquele que tá fumando narquilé é bom parar porque o negócio é feio”, conta.

De acordo com reportagem do Correio Braziliense, Henrique foi internado no final do mês passado, após sintomas como febre, tontura e falta de ar. O jovem aparece no vídeo com um dreno ligado a uma região próxima ao pulmão para retirar o excesso de líquido que se armazenou no local.

Henrique fuma narguilé há mais de um ano, e chegou a usar o fumo todos os dias, e segundo a reportagem até de três a quatro vezes por dia. Mas o jovem confessou que não usa por prazer. “porque era legal. Para brincar com a fumaça", explicou ao Correio Braziliense.

Henrique conta que precisou fazer uma drenagem e que o pulmão doeu muito. “Ainda dói. O dreno também incomodou bastante", alerta o jovem.

De acordo com cirurgião torácico Humberto Oliveira, entrevistado pelo Correio Braziliense, o narguilé é totalmente contra indicado. O especialista alerta que uma sessão de narguilé equivale a fumar 100 cigarros. E que o uso faz mal a saúde.

Segundo a reportagem Henrique, que já está em casa com a família há duas semanas, aos poucos volta à rotina. Sobre usar narguilé, Henrique reforça, “não recomendo”.

Confira o vídeo: