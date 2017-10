Vídeo: jovem que morreu atropelado já havia se jogado contra ônibus

Wender Felipe da Silva Oliveira, de 20 anos, que morreu ao se jogar embaixo de um ônibus e ter a cabeça esmagada pela roda na noite desta quarta-feira (4), já havia tentado se jogar contra veículos outras vezes.

Um vídeo, gravado em setembro deste ano, mostra uma das tentativas do jovem. Wender entrou embaixo de um ônibus na Avenida Mascarenhas, próximo ao Terminal General Osório, mas passageiros perceberam que o jovem estava embaixo do veículo e alertaram o motorista.

De acordo com registros do Consórcio Guaicurus, pelo menos cinco tentativas de se jogar embaixo de um transporte público foram registradas no último mês.

O jovem que sempre estava na região da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida, onde morreu, era conhecido pelos moradores. Segundo testemunhas, no último domingo (1°) e na última segunda-feira (2), Wender também tentou se suicidar.

Com colaboração da página Passeando em Campo Grande