Vídeo: Ladrão espera família sair e invade casa na capital

Ladrão espera família sair de casa para invadir residência na Vila Bandeirantes, em Campo Grande. O caso aconteceu na quinta-feira (17), deste mês. O criminoso entrou mais de uma vez no local para furtar objetos dos moradores.

De acordo com o pai de uma das vítimas, que não quis se identificar, na casa moram três pessoas e nenhuma delas estavam na residência quando o crime aconteceu.

Segundo ele, o ladrão invadiu o local mais de uma vez. Na primeira, ele pulou o muro e levou choque na cerca elétrica, mas mesmo assim conseguiu entrar.

Na garagem do imóvel estava um carro com as portas destravadas. Percebendo isso, o ladrão entrou no veículo e roubou o controle do portão da casa, uma mochila com notebook e outros objetos das vítimas. Em seguida, ele saiu da casa pelo portão da frente.

“Depois de algumas horas a mesma pessoa retornou a casa, desta vez, com o controle em mãos, abriu o portão e entrou. Após 15 minutos, ele saiu da casa com outros pertences e com a uma bicicleta”, contou o parente das vítimas.

“Acho que o ladrão já sabia da rotina dos moradores porque ele foi direto naquela casa e nos horários que não tinha ninguém lá. Essa não é a primeira vez que isso aconteceu, outras casas também são roubadas com frequência. É muito perigoso, chega as 19h e nenhum morador sai às ruas, pois sabem que podem ser assaltados”, destacou o pai.

Conforme o pai de uma das vítimas, o ladrão levou uma bicicleta de cor amarela da marca Mormai, e um notebook que continha fotos antigas da família.