O grupo “Somos Anjos da Guarda” realiza na noite desta sexta-feira (17) a partir das 19h o "Leilão e Bazar dos Anjos" no tatersal de elite 1 da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul). A ação beneficente acontece em prol das crianças do projeto “Criança Feliz” e para o “Cotolengo”. De acordo com a organizadora do evento, Tete Zahran, o grupo pretende arrecadar R$ 200 mil e espera para o encontro de hoje pelo menos 350 pessoas.

Conforme Tete, o dinheiro arrecadado será usado para a compra de uma Van, que será doado ao “Cotolengo”, e para a construção da cozinha do projeto “Criança Feliz”, que fica no bairro Dom Antônio – região sul de Campo Grande.

Serão ofertados no leilão, que será presencial, 60 lotes onde serão leiloados gatos, cachorros, carneiro, gado PO e de corte. Alguns lances são livres e outros dependerão do produto ofertado, os animais foram doados por produtores rurais.

No local terá um bazar com vários itens à venda como joias, bolsas e produtos de artesanatos o que totalizam 900 produtos. Eletrodomésticos também serão vendidos durante o leilão.

Todo apoio

“O nosso grupo sempre ajuda as instituições como o ‘Criança Feliz’ e o ‘Cotolengo’. E pelo número de produtos que recebemos para vender e leiloar dá para perceber o quanto as pessoas gostam de ajudar”, comemorou Tete.

O "Cotolengo" é uma entidade que atende crianças com paralisia cerebral grave, vindas de famílias carentes, que recebem atendimento específicos como fisioterapia, nutrição, enfermagem e terapias necessárias, buscando proporcionar um mínimo de conforto e melhor qualidade de vida aos atendidos.

A "Associação Criança Feliz" atende hoje cerca de 100 crianças, filhos de famílias remanescentes do lixão e que vivem em situação de extrema pobreza. O trabalho é desenvolvido no bairro onde as famílias residem e tem como objetivo ajudar crianças em situação de risco social. De acordo com a organizadora, qualquer pessoa pode participar do evento que acontece hoje, quem estiver interessado pode obter mais informações pelo telefone: (67) 99207 2957. (Com assessoria)

