Vídeo: Lider da igreja Mundial é esfaqueado em culto

O pastor e líder da Igreja Mundial do Poder de Deus (IMPD), Valdemiro Santiago, foi esfaqueado na manhã deste domingo (8), durante um culto em São Paulo. Em um vídeo gravado no hospital e divulgado por Juliana Santiago o pastor contou o que aconteceu e tranquilizou as pessoas.

“Acabando de ouvir um milagre, um testemunho, entrou alguém, não sei quem é, não vi, por trás […] e deu uma facada no pescoço, ou uma navalha, não sei, mas fiquem tranquilos, porque só vai quando Deus quer”, afirmou Valdemiro.

O pastor ainda prometeu voltar exercer suas atividades como pastor na instituição em um futuro próximo. “Eu volto aí para vocês, para abençoar vocês, em nome de Jesus”, disse o líder, que pediu orações.

Valdemiro concluiu afirmando que espera o perdão divino ao autor dos ataques. “Ela carece de misericórdia, perdão. Não sei quem é, mas tá perdoada em nome de Jesus, tá abençoada. E quem mandou também tá perdoado e abençoado”.

Confira o vídeo divulgado: