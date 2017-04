Vídeo: Líder da oposição condena “golpe” na Venezuela

Parlamentares venezuelanos de oposição condenaram a decisão do Tribunal Supremo de Justiça de assumir as decisões da Assembleia Nacional. María Corina Machado, líder do partido Vente Venezuela

afirmou em um vídeo divulgado em redes sociais que “o país enfrenta uma ditadura que está dando um golpe de estado.”

A líder de oposição destacou a necessidade de que a população saia ass ruas para que a Carta Democrática saia. María Corina ainda pediu apoio da Organização dos Estados Americanos (OEA), “os países da OEA têm obrigação de se juntar a nós”.

Decisão revogada

Neste sábado (1º), o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela revogou a decisão de assumir as funções do Parlamento, depois de o Conselho de Defesa, chefiado pelo presidente, Nicolás Maduro, pedir ao tribunal para rever a medida. O tribunal corrigiu o julgamento sobre os poderes da Assembleia Nacional, de maioria oposicionista, e a imunidade parlamentar.

Com funções equivalentes ao Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, o TSJ publicou na quarta-feira (29) sentença na qual destituiu os deputados de suas faculdades legislativas e declarou legal que os magistrados assumissem funções dos parlamentares.

Confira o vídeo: