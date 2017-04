Vídeo: Macaco-prego passeia por ruas de bairro da Capital

Na manhã de quinta-feira (27), moradores da Rua Geraldo Jaques Monteiro Leite, no Bairro Maria Aparecida Pedrossian receberam uma visita diferente. Um macaco-prego resolveu passear pelas casas e recebeu até comida, o que para a PMA (Polícia Militar Ambiental) pode não ser considerado um ato de carinho pelo bicho.

De acordo com um morador, que preferiu não se identificar, o macaco apareceu próximo do horário do almoço. Acreditando que o macaco estava com fome os moradores foram logo oferecendo comida para o bicho, prática que pode ser perigosa segundo o Tenente Coronel Queiroz, da PMA.

“Não se deve alimentar os animais porque isso pode causar desequilíbrio. Quanto mais alimento se dá mais desequilibra a população dele e de outros animais. A alimentação, por exemplo, pode levar doenças para os animais e além disso o alimento pode engordar muito desencadeando problemas cardíacos”, explica o coronel Queiroz.

O morador contou que o macaquinho não ficou muito tempo pelas ruas. “Só comeu e foi embora”. Ele também destacou que essa não foi a primeira vez que bichinhos diferentes dos domésticos apareceram. “Já apareceu, quati, anta, tatu, cutia, tamanduá, mutum, cobras”, detalha.

O coronel destaca que a região do Bairro Maria Aparecida Pedrossian é cercada por matas e é comum esse animais acabarem adentrando na área urbana, mas alguns cuidados devem ser tomados. “Ele tem que se alimentar do que existe no habitat dele, então a primeira coisa é não dá comida. Quando algum animal aparecer não mexer e não deixar as crianças se aproximarem, porque ele volta sozinho para o lugar dele. Agora se ele adentrar a alguma residência, ligar para a PMA”, conclui o coronel.

Veja o vídeo aqui: