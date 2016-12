Campo Grande "sofre" com aguaceiro

As chuvas não estão dando trégua para os campo-grandenses neste último mês. Nesta sexta-feira (23), as fortes chuvas estão causando alagamentos e transtornos na logística da cidade. A reportagem do JD1 Notícias flagrou pontos alagados pelas ruas.

Confira vídeo abaixo da situação na Avenida Macarenhas: