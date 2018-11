Com 70% das urnas apuradas, o representante da chapa 22, na disputa pela presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, Mansour Karmouche, já comemora a reeleição.

De acordo com o apurado pelo JD1 Notícias, às 20h desta terça-feira (20), Mansour já tinha 2262 votos, o que totaliza 47%. Jully tinha 1356, 28% e Rachel 1222, 25%. A diferença de votos entre os candidatos já é considerada a maior da história das eleições na entidade.

