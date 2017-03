Na manhã desta sexta-feira (31) durante uma vistoria na operação tapa buraco na Avenida Calógeras com a Rua Calarge, o prefeito da Capital Marquinhos Trad se dispôs a ajudar no ordenamento do trânsito no local.

Em um vídeo gravado por um leitor que passava pelo local no momento, é possível ver o prefeito ajudando o guarda de trânsito a organizar os cones na via.

Veja o vídeo: