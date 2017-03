Vídeo: Marun diz que acampamento de professores é covarde e que não vai desistir da Reforma

Em um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais, o Deputado Federal Carlos Marun aparece dando seu posicionamento a respeito do acampamento que está sendo montado por manifestantes, que são contra a reforma da previdência, na frente de sua casa no Residencial Damha II. O Deputado classifica o ato como covarde e destaca que não vai desistir da reforma.

No vídeo, que tem pouco mais de um minuto, o deputado salienta que tal acampamento é covarde por ter o objetivo de constranger pessoas próximas a ele. Porém, Marun destaca que isso não o afeta. “Um protesto até covarde porque tem o objetivo de constranger minha mulher, meu filho, de 13 anos, e de constranger meus vizinhos. Quero protestar veementemente e dizer aos senhores que não tenho medo desses constrangimentos”, diz.

Marun segue dizendo que a ação não o fará mudar de ideia e que assim como o manifestantes, também está pensando na aposentadoria de todos, por isso vai insistir na reforma. “Os senhores que estão aí acampados estão pensando nas suas aposentadorias. Eu também estou pensando nelas, por isso eu luto para que elas possam ser pagas, mas é preciso neste momento que as pessoas pensem no Brasil, não é o seu caso, mas eu não vou desistir disso. A reforma da previdência é necessária e eu vou lutar pra ela aconteça”,conclui.

De acordo com a assessoria de comunicação da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) cerca de mil manifestantes estão na área do parque residencial e só pretendem sair do local após o parlamentar mudar de ideia sobre a aprovação da Reforma da Previdência.

Ainda segundo a assessoria, estão sendo construídos três barracões em frente ao portão de entrada do residencial. “Vamos ficar instalados sem data programada, até Marun se pronunciar que não irá votar a favor da nova reforma”, ressaltam.

Veja o vídeo do posicionamento do deputado.