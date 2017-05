Vídeo: Marun diz que apóia decisão de Temer e chama manifestantes de baderneiros

Após o Ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciar na tarde desta quarta-feira (24) que tropas das Forças Armadas já estão posicionadas no Palácio do Planalto e no Itamaraty o, em vídeo,o Deputados Federal Carlo Marun destacou que aprova a atitude do presidente Michel Temer em acionar as tropas federais.

No vídeo, Marun salienta que até poucos dias o país demonstrava que estava avançando rumo ao desenvolvimento, mas por causa do que ele chama de “irresponsabilidade de alguns grupos” vive hoje “um dos momentos mais críticos da sua história”.

E seguida, ao concordar com a atitude de Temer em acionar as Forças Armadas o deputado chama os manifestantes de “baderneiros”.

“O presidente Temer agiu corretamente ao chamar as Forças Armadas para a garantia da ordem e da lei na Esplanada, na Praça dos três poderes. Aqui funciona a sede do governo, aqui funciona o parlamento, aqui funciona o judiciário e o Supremo Tribunal Federal. Não é possível que baderneiros tentem coagir parlamentares, juízes e governantes a tomarem atitudes de acordo com seus anseios, com seus desejos, nem sempre republicanos”, diz.

Marun conlui o vídeo declarando que agora espera que os manifestantes encerrem suas atividades que segundo ele são extremamente prejudiciais ao Brasil. “Fora complô. Abaixo complô. Viva Temer”, conclui.

Forças Armadas

O presidente da República, Michel Temer, decretou uma ação de garantia de lei e da ordem em Brasília na tarde desta quarta-feira (24). A ação libera que as Forças Armadas providenciem a segurança de Brasília e tropas federais já se encontram no Palácio do Planalto e no Palácio do Itamaraty.

Milhares de manifestantes foram a Brasília protestar pela saída de Temer e contra as reformas de Previdência e Trabalhista. Houve confronto com a polícia e há informações de feridos.

Veja o vídeo: