Vídeo: Morador flagra desova de lixo no bairro Jardim Jerusalém

No ano passado a Prefeitura recolher equivale a seis campos de futebol de lixo

Na tarde desta terça-feira (7), as imagens da câmera de segurança de um morador do bairro Jardim Jerusalém, em Campo Grande, flagraram um homem em uma caminhonete com placas de Mato Grosso deixando uma maquina de lavar em frente ao terreno vizinho.

As imagens geraram indignação dos moradores da região que compartilharam o vídeo nas redes sociais. Na postagem o morador afirma que apensar do bairro ser novo “já virando depósito de sucata”.

O vídeo chama atenção para o crime ambiental de poluição. A destinação de resíduos sólidos em local impróprio gera transtornos para a comunidade. Um levantamento da Prefeitura do ano passado apontou que entre janeiro e outubro de 2016, foram recolhidos 35.758 mil metros cúbicos de lixo das sete regiões urbanas de Campo Grande. Esta quantidade equivale a seis campos de futebol que estivessem tomados por dois metros de altura de lixo.

De acordo com a assessoria da Prefeitura de Campo Grande, assim como os proprietários dos imóveis podem ser autuados por não efetuar a limpeza da área, o cidadão que for flagrado descartando entulho em local proibido também sofrerá multa administrativa e sanções penais por crime ambiental.

Caso a população veja alguém jogando lixo em local indevido, deve entrar em contato pelo telefone da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) 156 e deve informar o endereço do local e pontos de referência. O denunciante receberá o número de protocolo para acompanhamento da denúncia. A pessoa notificada terá 30 dias para sanar os problemas, caso contrário deve arcar com multas que vão de R$ 1,8 mil a R$ 7,3 mil.

Confira o vídeo: