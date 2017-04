Vídeo: moradores registram tiroteio durante assalto no Paraguai

Moradores da cidade paraguaia de Ciudad Del Este viveram momentos de terror na madrugada desta segunda-feira (24) durante um assalto na empresa de transporte de valores Prosegur. Alguns vídeos que estão circulando pelas redes sociais mostram a troca de tiros entre policiais e bandidos durante a ação.

Em um dos vídeos é possível ver o momento em que uma pessoa tenta passar a bordo de uma caminhonete pela área da empresa onde os bandidos estão localizados. o vídeo mostra carro se movimentando devagar até que uma luz, que de acordo com os moradores que estão gravando é uma mira a laser, aparece no carro e em seguida ouve-se tiros. Ainda de acordo com a pessoa que narra o vídeo, o motorista da caminhonete acabou morrendo.

É possível ouvir em outro vídeo um intenso tiroteio, provavelmente entre os bandidos e a polícia durante a ação. Um carro em chamas aparece em outras imagens feitas por outro morador da cidade.

Veja o vídeo aqui: