Vídeo: morte na balada

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas com o desabamento do palco do Atmosphere, festival de música eletrônica, na tarde do último domingo (17), na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Os ventos fortes derrubaram o palco no Parque de Exposições. O DJ Kaleb Freitas, de 30 anos, se apresentava no momento em que a estrutura desabou.

Segundo informações do UOL, o DJ sofreu várias fraturas, foi encaminhado para o Hospital, mas não resistiu. Outras três pessoas ficaram feridas e também foram encaminhadas para o hospital local.

Imagens de um vídeo gravado pelo público do festival mostram o palco sendo destruído. A cobertura do palco é retirada com a força do vento e em seguida a estrutura cai.

De acordo a reportagem do UOL, o Corpo de Bombeiros informou que o festival atendia os itens de segurança e estava com a documentação em dia.

Confira o vídeo: