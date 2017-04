Vídeo mostra atuação da polícia paraguaia em assalto milionário

Cerca de 50 pessoas participaram do assalto

Um vídeo que circula na internet mostra atuação da polícia paraguaia em confronto com assaltantes na noite de segunda-feira (24). As imagens mostram policiais fortemente armados, próximo à um viaduto, trocando tiros com bandidos.

Segundo informações da polícia, cerca de 50 pessoas participaram do assalto.a sede de uma empresa de transporte na cidade de Punta Del Leste, fronteira com Paraná. O dinheiro estava guardado em um cofre, que foi aberto com uso de explosivos e fuzis antiaéreos.

A Polícia Federal também confirmou que três suspeitos morreram durante confrontos com agentes da Polícia Rodoviária Federal, num trecho da BR-277, no Paraná.