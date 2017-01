Um vídeo divulgado na manha desta terça-feira (24), mostra o local onde Victor Hugo Colman foi assassinado a tiros de fuzil, durante um tiroteio por volta das 10h30, no município de Ponta Porã. O crime aconteceu na rua Tiradentes, em frente à praça Lício Borralho.

De acordo com as imagens divulgadas em redes sociais, mostram pessoas correndo em direção aos dois veículos envolvidos no tiroteio. Uma pessoa que estava ao lado de Victor Hugo saiu do carro ileso e desnorteado, onde foi ajudado por populares.

Polícia local não tem informações sobre os suspeitos que participaram da execução, segundo populares eles correram a pé em direção a Pedro Juan Caballero (PY). Um motociclista que passava pelo local foi atingindo por um dos tiros e está num hospital do município recebendo cuidados médicos.