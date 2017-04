Vídeo mostra zoofilia em Nova Andradina

A população do município de Nova Andradina, localizada a 297 quilômetros de Campo Grande, está chocada com as imagens de zoofilia que estão circulando pelas redes sociais. Um vídeo que está sendo compartilhado mostra um idoso recebendo “sexo oral” de um cachorro pela grade de um portão.

De acordo com informações do site Jornal da Nova o fato ocorreu no município no Bairro Centro Educacional. Ainda segundo o site, as imagens foram feitas por um leitor por volta das 10h50 desta segunda-feira (17).

Na cena, o idoso está do lado de fora do portão, quando retira seu órgão genital e aproxima dos cachorros, que começam a lamber. “Se faz isso com um cachorro, imagina com uma criança. É bom divulgar para que todos fiquem atentos”, afirmou o internauta responsável pela gravação.

Veja o vídeo: