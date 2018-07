Vídeo: Motociclista atropela criança e foge sem prestar socorro

Um motociclista atropelou uma criança e fugiu na noite desta quarta-feira (4), no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas.

De acordo com testemunhas que presenciaram o atropelamento, o motociclista fugiu sem prestar socorro. Elas afirmaram ainda que o motociclista ficou ferido, mas não conseguiram identificá-lo.

Segundo o site JP News, o pai da criança esteve no local do acidente e permaneceu com o filho até a chegada dos bombeiros.

O estudante de 13 anos sofreu fratura exposta na perna direita, ele foi levado ao Hospital Auxiliadora pelo Corpo de Bombeiros.

Confira abaixo o socorro prestado pelos bombeiros: