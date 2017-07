Vídeo: motociclista faz “gracinha” e deixa garota com fratura exposta

Um encontro de motociclistas no Moto Show que aconteceu durante o fim de semana em Jardim – a 239 km de Campo Grande, deixou uma mulher com fratura expostas depois que ela participou de uma manobra perigosa com o piloto de uma moto.

De acordo com as pessoas que estavam no local, a jovem sentou no tanque da motocicleta para o condutor fazer sua performance, além deles havia mais uma garota na garupa. Mas a manobra do motociclista deu errada e ele bateu em outras motos que estavam estacionadas no local, todos caíram.

A garota que estava na frente levou a pior e teve fratura exposta em uma das pernas.

Veja o vídeo: