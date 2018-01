Vídeo: motociclista fica ferida após se envolver em acidente de trânsito

A condutora da moto foi encaminhada a Santa Casa com suspeita de fratura no fêmur

A motociclista, Adriana Borgado dos Santos, de 28 anos, ficou ferida depois de se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (4) na 15 de Novembro com a Ernesto Geisel – no centro de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, o carro da marca Peugeot, descia pela 15 de Novembro, mesmo sentido da motociclista, quando o veículo fechou o condutora da moto.

O motorista do carro, que não quis se identificar, confirmou que eles estavam no mesmo sentido, porém alega que Adriana teria errado ao ultrapassa – lo no momento em que o semáforo abriu.

“Ela estava atrás do meu carro, estávamos esperando o sinal abrir, quando abriu ela me ultrapassou, como eu ia pegar a Ernesto Geisel e ela seguiria em frente, acabei fechando ela”, explicou o motorista do carro que estava acompanhado de sua filha já adolescente.

“Com isso fiquei nervoso e acelerei o carro mais ainda e acabei batendo no poste”, acrescentou.

Apesar da gravidade da batida, o condutor do carro e sua filha nada sofreram, o proprietário do Peugeot não tem seguro. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, Adriana foi encaminhada à Santa Casa com suspeita de fratura no fêmur, mas estava consciente e orientada.

Confira o vídeo: