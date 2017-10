Vídeo: motorista avança sinal e provoca acidente com capotamento

Uma mulher, de 47 anos, ficou ferida depois de capotar o seu carro em um acidente que envolveu outro veículo de passeio. A colisão aconteceu na manhã desta terça-feira (24) na Avenida Fábio Zahran com a Costa e Silva – centro da Capital. Uma das envolvidas na batida confessou ter avançado o sinal vermelho.

De acordo com a condutora, de 31 anos, que dirigia um Renaut/Magane na Costa e Silva em direção ao centro, ela avançou o sinal e acabou colidindo seu carro em um Forda/Ka.

Com a batida o Ka, conduzido pela mulher de 47 anos, que estava na Fábio Zahran sentido bairro, capotou e ficou totalmente destruído. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Campo Grande.

“Eu fui no ‘vácuo’ de outro carro e não percebi que o semáforo fechou. Com isso a mulher que vinha no outro carro saiu e eu bati nela. Assumo a minhas responsabilidades eu não prestei atenção”, confessou a condutora do Megane, que preferiu não se identificar.

De acordo com o militares do Corpo de Bombeiros, a mulher, do automóvel que capotou, não ficou em estado grave e teve ferimentos leves. A motorista, que se diz causadora do acidente, nada sofreu.

Agentes da Guarda Civil Municipal de Campo Grande estiveram no local para controlar o trànsito que ficou lento, mas a pista não precisou ser interditada.

Vídeo: