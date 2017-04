Vídeo: Motorista de Uber é ameaçado por taxistas e tem carro amassado por chutes

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de taxitas acusando um motorista de Uber, que buscava um passageiro na Rodoviária de Campo Grande, de fazer um ponto no local. A discussão entre os prestadores de serviço de transporte terminou com chutes no carro do motorista do aplicativo.

Ao perceberem a presença do motorista de Uber, os taxitas se aproximam dizendo que o serviço prestado é “clandestino”. “Faz isso de novo para você ver”, ameaçou um taxista que acusou o concorrente de fazer ponto no terminal.

Enquanto o motorista do aplicativo coloca as malas do passageiro no carro outro taxitas acusava o motorista de desonesto. “Você não pode reclamar de ninguém, você não pode reclamar de deputado, de ninguém, porque você é igual a eles. Você é ladrão”.

Outro taxita ainda se aproxima e questiona aos colegas se o concorrente estava “atracado ali”. O motorista do Uber responde aos taxistas que está trabalhando como eles. “Eu sou um pai de família e trabalho como vocês”.

Os taxitas ainda afirmam que vão mandar as imagens para o Uber, acusando o motorista de não respeitar a distância permitida das áreas reservadas para táxis. O motorista do aplicativo responde afirmando que não estava fazendo ponto. “Pode mandar. O aplicativo registra tudo. Você acha que eu estou trabalhando sem aplicativo?”.

A confusão termina com imagens mostram um chute no carro do Uber.