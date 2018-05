Video: motoristas de aplicativo fazem “buzinaço” em protesto no centro

Carreata realizou o buzinaço no centro da Capital em apoio a protestos

Motoristas de aplicativo também aderiram aos protestos contra os reajustes no valor do combustível e a política tributária da empresa Petrobrás. Centenas de condutores realizaram uma passeata buzinando pela área central de Campo Grande. Caminhoneiros estão a quatro dias protestando nas estradas do país.

A equipe do Jornal de Domingo flagrou uma parte da manifestação entre o cruzamento da avenida Ricardo Brandão e rua Bahia. Com mensagens escritas nos carros como "chega de impostos", a manifestação seguiu para a avenida Afonso Pena. Logo depois eles iriam retornar para BR-163, em frente ao Posto Caravágio, trecho onde caminhoneiros realizam o ato desde segunda-feira (21).

Conforme o presidente da AMU (Associação de Motoristas da Uber), Wellington Dias, colegas organizaram entre si dar apoio as manifestações. “É uma luta minha, sua e de todos. Me chamaram e de prontidão aceitei. Não vou como presidente da associação, mas como cidadão comum”, declarou.

As estradas do Estado segurem bloqueadas parcialmente, e a passagem a carros de passeios, motocicletas e ambulância estão liberadas. Apenas caminhões estão sendo impedidos de passar.

Veja o vídeo: