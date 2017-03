Vídeo: motoristas questionam novo talão da Flexpark e Agetran veta logo

Um dia antes da Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito do município) proibir a empresa de parquímetro Flexpark de aplicar multas e usar a logo do órgão, uma fiscal da empresa foi flagrada nas ruas penalizando os motoristas.

No vídeo, que foi gravado na última quinta-feira (2), e está rolando nas redes sociais, um homem identificado apenas como Júnior Rodrigues apresenta uma folha com a logomarca da Agetran. Nas imagens ele questiona a funcionária sobre a punição que a deixou em seu veículo. Sem ter o que dizer a funcionária aparece com um telefone celular dizendo que estava chamando o chefe para conversar com o motorista.

O fiscal chega e tenta explicar sobre ao tal talão com a logo da agência de trânsito. Irritado com o flagrante, Júnior interroga a fiscal diversas vezes sobre o fato, mas não obtém uma resposta convincente.

Assim como Junior, vários outros motoristas ficaram com dúvidas ao se depararem com a logo da Agetran na notificação. A principal delas era se autuação já configurava infração de trânsito demandando o pagamento de multa no valor de R$ 195 e representando ainda a inclusão de 5 pontos na Carteira Nacional de Habitação (CNH).

Diante disso, na sexta-feira (3), o órgão municipal proibiu a Flexpark de utilizar a logo do órgão e da prefeitura nos formulários de notificação de condutores que não colocam crédito nos parquímetros.

A Prefeitura de Campo Grande, em nota, esclareceu que a empresa Flexpark, que tem concessão do Serviço de Estacionamento Regulamentado (SER) de Campo Grande, não tem competência para aplicar multas de trânsito.

De acordo com o diretor-presidente da Agetran, Janine Bruno, a empresa é responsável pelo serviço e pode somente orientar o condutor do veículo, caso o mesmo esteja sem o registro no equipamento.

Veja o vídeo: