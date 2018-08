Uma turista se evolveu em um acidente com uma Lamborghini avaliada em R$ 700 mil que tinha acabado de alugar na última quarta-feira (29), em Gramado – Rio Grande do Sul.

As imagens do momento do acidente foram gravadas por uma câmera de segurança de uma loja. No vídeo, é possível ver o veículo colidindo com uma mureta do estabelecimento. Com a força do impacto, o carro quase faz uma volta completa no ar.

De acordo com a mídia local, a condutora e um instrutor da empresa locadora de veículos que não tiveram os nomes divulgados, estavam dentro do veículo. Os dois ficaram feridos e foram encaminhados para uma unidade de saúde da cidade. Eles não correm risco de morte.

A empresa Super Carros, que alugou a Lamborghini para a condutora, emitiu uma nota logo após o acidente lamentando o ocorrido e informando que está empenhada em prestar todo o suporte e atendimento aos envolvidos.

A empresa informou ainda que está apurando as causas do acidente. “Esse foi o primeiro evento desse tipo muito em virtude do nível de exigência e segurança que sempre fizeram parte dos nossos valores, a fim de preservar a integridade dos nossos clientes e usuários das vias públicas.”, escreveu.

Assista o momento do acidente: