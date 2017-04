Vídeo: mulher morre após carro explodir em posto de gasolina

O acidente aconteceu após o veículo parar para abastecer com gás natural veicular



Uma mulher morreu e pelo menos duas pessoas ficaram feridas após a explosão de um carro, na noite dO último sábado (8), em um posto de combustível no bairro Colubandê, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo informações, a vítima foi identificada como Érica de Lima Thiengo, de 27 anos. A explosão deixou Francisco José Gomes da Costa gravemente ferido. Ele e Jorge Siqueira de Souza, que também se feriu no acidente, foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres.

O acidente aconteceu por volta das 21h30, após o veículo parar para abastecer com gás natural veicular (GNV). Imagens da câmera de segurança do posto, que circulam na internet, mostram o momento da explosão, que deixou o carro destruído.

A polícia aguarda o laudo da perícia para identificar a causa do acidente. O titular da delegacia da região vai ouvir o frentista e o gerente do posto para obter mais informações e dar andamento às investigações.

Veja o vídeo do momento da explosão.