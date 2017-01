Vídeo: Na rua, Marquinhos acompanha recuperação da cidade

No primeiro dia de trabalho (2), o prefeito Marquinhos Trad (PSD), saiu as ruas de Campo Grande para acompanhar o serviço de tapa buracos. Marquinhos passou por três pontos da cidade para analisar as obras.

Durante a coletiva de imprensa no início da manhã Marquinho ressaltou a operação tapa buracos como prioridade. O prefeito quer “saber porque na primeira chuva o mesmo buraco volta para a cidade e porque estão se multiplicando tão rapidamente. Não é possível que após uma, duas, três ou quatro chuvas fortes nosso asfalto volte a ser danificado nesta grandeza”, analisou.

O prefeito ainda questionou a qualidade do serviço de tapa buracos na Capital. "Antigamente não era assim. Alguma coisa está errada. Falta manutenção ou limpeza dos bueiros? Temos que saber a causa para corrigir a consequência", afirmou.

Foto: Roberto Medeiros

Nas ruas, acompanhado por responsáveis o prefeito chama atenção pelo “serviço mal feito” e afirmou “assim fica fácil ficar rico”. Junto com responsáveis pelo serviço Marquinhos destaca que não basta cobrir os buracos, é necessário fazer um serviço mais completo.

Confira o vídeo do prefeito acompanhando a operação tapa buracos:

video