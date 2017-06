Vídeo: nem resgate aéreo salva bombeiro após acidente

Após mobilização para conseguir doações de sangue e uso do helicóptero da Polícia Militar, em Operação de resgate aéreo, o sargento do Corpo de Bombeiros, Luís Antônio Souza, 44 anos, faleceu agora a pouco na Santa Casa de Campo Grande. O drama do bombeiro causou comoção na manhã desta segunda-feira (5). O sargento foi uma das vítimas no acidente ocorrido nesta manhã na BR-262.

Depois de ser resgatado das ferragens ainda com vida, o militar foi levado de helicóptero até a Santa Casa de Campo Grande Em estado grave, Antônio foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu e morreu.

A morte foi confirmada pela assessoria do Corpo de Bombeiros e pelo hospital.

Acidente na BR 262

Uma colisão entre dois carros deixou duas pessoas mortas e cinco feridas na BR-262 próximo a Ribas do Rio Pardo, na manhã desta segunda-feira (5).

De acordo com informações preliminares, uma camionete Toyota Hillux teria feito uma ultrapassagem indevida invadindo a pista contraria e colidindo de frente com um HB20. As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo helicóptero da Polícia Militar. Uma mulher morreu ainda no local do acidente e um sargento do Corpo de Bombeiros foi resgatado em estado grave e acabou morrendo na Santa Casa de Campo Grande.

Vejam os vídeos: