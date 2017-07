Vídeo: Neymar sai no tapa em treino do Barcelona

O atacante, Neymar e o lateral direito, Nélson Semedo, “saíram no soco” durante o treino do Barcelona na quinta-feira (27), em Miami. A briga foi registrada e divulgado pelo jornal Daily Mail.

Tudo corria bem durante o treino quando os dois jogadores se desentenderam. Nas imagens, podemos ver que Nélson deu um “chute” em Neymar e começou o “empurra-empurra”.

Nélson se afasta de Neymar e colegas tentam acalmar a situação. Neymar, furioso encara o Nélson e parte pra cima, mas é impedido pelos outros jogadores.

Neymar, irritado, tira a camisa de treino, e abandona o treino chutando as bolas que estão no caminho, demonstrando raiva.

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o brasileiro se irritou com o uso de força desproporcional do luso durante treino e passou a discutir com o ex-benfiquista

Veja o vídeo: