Houve pânico no momento do incêndio, mas nenhum passageiro ficou ferido

Um ônibus com 20 estudantes pegou fogo na noite desta quarta-feira (15), na BR-163, entre Mundo Novo a Naviraí. Apesar do susto, nenhum passageiro ficou ferido.

De acordo com o site Tánamídia Naviraí, motorista, e os estudantes que são dos municípios de Mundo Noivo e Japorã, seguiam em destino a uma universidade, quando o incêndio iniciou na traseira do veículo. O fogo se espalhou rapidamente por todo o ônibus que ficou completamente destruído.

Houve pânico no momento do incêndio, onde passageiros correram para fora do veículo deixando para trás, materiais escolares e aparelhos celulares.

Confira abaixo o vídeo do incêndio.