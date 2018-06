Vídeo: Ônibus escolar que transportava 14 crianças é atingido por trem

Um ônibus escolar que transportava 14 crianças sofreu uma pane mecânica sobre os trilhos e foi atingido em cheio pelo trem carregado de grãos na manhã de segunda-feira (18), em Inocência.

De acordo com informações do site Edição MS, o ônibus era particular e prestava serviço para a prefeitura. O motorista fazia o transporte dos 14 alunos da rede municipal e estadual que moram na zona rural do município. No momento em que passava pelo trilho, o ônibus parou.

Como o trem ainda estava longe, o condutor teve tempo de retirar todas as crianças de dentro e sinalizar para o maquinista. O maquinista acionou o freio de emergência, mas não pode conter o impacto. O coletivo ficou bastante danificado.

Como não houve feridos no acidente, o Corpo de Bombeiros não foi acionado. O proprietário do ônibus substituiu o veículo para que os alunos não fiquem sem ir à aula.

Veja o momento em que o trem colide no ônibus: