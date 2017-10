Vídeo: ônibus teve para-brisa quebrado depois de colidir em ciclista de 22 anos

Heitor Oliveira Soares, de 22 anos, ficou levemente ferido depois de colidir a bicicleta que conduzia em um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (4) na Avenida João Rosa Pires com a rua dos Barbosas – no centro da Capital. Com o impacto da batida o veículo ficou com o para-brisa quebrado.

Oliveira contou que descia pela João Rosa Pires, em direção a Ernesto Geisel, quando bateu no ônibus que subia a via e entrou na rua dos Barbosas.

“Eu estava indo para o curso, no Senai, descendo pela calçada e fui atravessar a rua. Então o ônibus virou e acabei batendo nele. Não percebi que o veículo iria virar, não vi a seta, devido ao sol minha visão ficou prejudicada”, contou.

A colisão foi tão forte que o para brisa do coletivo quebrou e a bicicleta do jovem ficou totalmente destruída. Apesar da gravidade do acidente, Heitor teve apenas escoriações leves e dispensou o socorro da ambulância.

“Eu bati o ombro esquerdo no ônibus, não estou sentido dor alguma. Tive alguns ralados apenas, mas estou bem. Agora meu irmão vai me levar ao hospital. Eu havia acabado de reformar minha ‘bike’, mas agora já era”, lamentou Heitor.

O ciclista contou ainda que ficou um pouco desorientado na hora do acidente e que ele precisou sentar na beira do meio fio para se recuperar. O motorista do ônibus, que preferiu não se identificar, que faz a linha 512 do bairro Mansur, disse que não sabe quem paga os prejuízos e que iria esperar o responsável da empresa chegar ao local.

No momento do acidente, além do motorista, havia apenas três pessoas no coletivo, mas ninguém ficou ferido. A polícia da trânsito esteve no local para atender a ocorrência.

Veja o vídeo: