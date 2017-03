Vídeo: Para Consórcio Guaicurus informação do vídeo não tem procedência

Homem flagrado em carro com câmeras fotograficas é funcionário do Consórcio

O homem dentro de um gol de cor prata com vários equipamentos fotográficos que aparece no vídeo feito por um motorista de Uber nesta quarta-feira (1°), é funcionário do Consórcio Guaicurus, como confirmou a assessoria de imprensa da empresa.

De acordo com a assessoria “não há nenhuma procedência a ‘informação’ [do autor do vídeo] de que esse tenha sido acionado, na condição de motorista de Uber, pelo colaborador do Consórcio”.

A assessoria ainda destaca que “não faz qualquer sentido se caso isso tivesse ocorrido”. E questiona o conteúdo do vídeo. “A troco de que o funcionário do Consórcio estaria solicitando corridas a motoristas do Uber? A dúvida agora é a seguinte: por que o autor do vídeo procedeu dessa forma? O que ele ganhou com isso? A dúvida agora é a seguinte: por que o autor do vídeo procedeu dessa forma? O que ele ganhou com isso?”.

Em resposta a repercussão do vídeo, a assessoria do Consórcio Guaicurus ainda destaca que os pessoas que usam o aplicativo são cadastradas e pode ser identificada e questionou “por que o autor da filmagem não explicitou o número do telefone pelo qual teria sido acionado”.

Confira o vídeo:

O vídeo gravado por um motorista de Uber na manhã desta quarta-feira (1°) no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Avenida Calógeras, em Campo Grande, mostra um homem dentro de um carro gol de cor prata com várias câmeras fotográficas chamando e fotografando motoristas de Uber.