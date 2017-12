Vídeo: para impedir fuga de estelionatários polícia atira no pneu do veículo

A Polícia Civil prendeu um casal e uma idosa no início da tarde desta terça-feira (5) no centro de Campo Grande.

De acordo com informações colhidas no local, os detidos seriam estelionatários e estariam praticando o crime na agencia do Banco do Brasil da Avenida Afonso Pena.

A polícia recebeu a denúncia do suposto crime e se deslocou até o banco, ao perceber a presença dos policiais, o trio entrou no carro e tentou fugir pela contra mão na Rua Treze de Maio, os agentes atiraram no pneu traseiro e o condutor bateu em outros três carros.

O motorista tentou fugir a pé pelas ruas do centro, mas foi alcançado pelos policiais. Pessoas que estão no local disseram que houve troca de tiros, mas a polícia não confirma a informação.

A Rua Treze de Maio está totalmente interditada entre a Rua Barão do Rio Branco e Avenida Afonso Pena.

A população comemorou a prisão.

Assista o vídeo: