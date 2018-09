As imagens foram gravadas no Aeroporto Internacional de Corumbá

Quatro passageiros embarcaram armados no Aeroporto Internacional de Corumbá, sem serem barrados pela segurança.O momento do embarque foi filmado pelos próprios passageiros e as imagens foram parar nas redes sociais.

Não há como saber a data que o vídeo foi gravado. No vídeo, a pessoa que está filmando diz: “Vamos passar pela fiscalização”. No momento em que o grupo passa pelo detector de metais, o rapaz filma a placa alertando que é proibido armas e mostra uma arma na cintura do outro rapaz que logo depois passa pelo detector. O aparelho dispara, mas nenhum agente de fiscalização aparece e o grupo segue para a pista onde ficam as aeronaves.

É possível ver que os passageiros fizeram o vídeo na intenção de mostrar a falha na segurança do aeroporto, um deles para e diz: “Fizemos o embarque armados mostrando a segurança do aeroporto”.

A Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul emitiu uma nota na manhã desta segunda-feira (3) informando que vai apurar a falta de fiscalização no aeroporto.

Confira a nota:

“Quanto ao vídeo que vem sendo replicado em redes sociais acerca de indivíduos adentrando ao aeroporto de Corumbá/MS portando armamentos, a superintendência está apurando a falha no procedimento de segurança, junto a INFRAERO, que permitiu a ocorrência. Ainda, será instaurada uma investigação para identificação daqueles que perpetraram a ação, visto não terem realizado quaisquer procedimentos legais pertinentes ao embarque armado em aeronave.”

