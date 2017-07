Vídeo: Pela contramão, motociclista provoca acidente e tenta fugir

Depois de entrar pela contramão o motociclista, Aguinaldo Cícero da Silva, 32 anos, bate em carro e tenta fugir do local do acidente. O caso aconteceu na no início da tarde desta quarta-feira (26) na Avenida 14 de Julho com a rua João Pedro de Souza – centro da Capital.

Conforme a condutora do veículo HB20, Erika Pereira de Souza, 26 anos, que descia pela João Pedro de Souza sentido Calógeras, ela foi atravessar a 14 de Julho quando o condutor da Biz subiu pela via na mão inversa causando o acidente.

“Ele [o motociclista] veio pela contra mão, quando desci do carro para conversar com o rapaz ele simplesmente fugiu. Eu estava indo para uma consulta médica e o carro é alugado, agora tenho que resolver com a locadora”, disse Erika.

Na tentativa de fugir, Cícero foi pego por populares que presenciaram o acidente. De acordo com o condutor da motocicleta, ele ficou assustado, pois não tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a moto não está em seu nome, além de não possuir o CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo).

"Moto Bob"

“Sou do Estado de Mato Grosso, estava atrás de emprego. Não tenho como pagar o prejuízo, a moto é ‘bob’ e eu não tenho carteira. Agora vou tentar resolver da melhor maneira possível. Não tenho passagem pela polícia, o problema mesmo é pelo fato de eu não estar documentado”, explicou Aguinaldo.

A motorista do carro não sofreu ferimentos, já o condutor da moto recebeu atendimento do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pois feriu a mão esquerda. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento do Universitário.

Vídeo