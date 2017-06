Vídeo: Policiais Civis protestam contra falta de reajuste

Depois da resposta negativa do Governo do Estado em não reajustar os salários dos Policiais Civis, o presidente do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), Giancarlo Corrêa Miranda, convocou um protesto. O manifesto foi marcado para acontecer no início da tarde dessa sexta-feira (2) na Governadoria no Parque dos Poderes.

De acordo com o presidente do sindicato, a administração do Estado não cumpriu com o prometido. “O Governo não cumpriu com o compromisso feito sobre a negociação salarial. O prazo expirou, então os policiais de Capital e do interior comparecerão em frente à Governadoria para um protesto pacífico”, afirmou Miranda.

“Somos contra as cartas mentirosas e a falsa valorização que eles dão para a categoria. Esse protesto é contra um Governo que não fala, não diz nada e não faz nada”, protestou o presidente do Sinpol em um vídeo postado, hoje, no Facebook do sindicato.

No protesto, os manifestantes queimaram um caixão contra a negativa do Governo. A manifestação foi pacífica e durou cerca de uma hora.

veja o video;