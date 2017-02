Vídeo: população denuncia que funcionários da FlexPark estariam ‘furtando’ créditos de máquinas

“Pessoal, quem vai no centro, cuidado com os agentes do flexpark. Eles estão tirando o tempo que você deixa pro carro e estão anotando com uma cadernetinha branca que parece a oficial do Agente de Trânsito”. Este é o alerta escrito por uma campo-grandense na legenda de um vídeo que está sendo compartilhado nas redes sociais.

O vídeo faz um alerta para uma possível conduta criminosa de um funcionário da Flexpark, concessionária do serviço de cobrança de vagas urbanas por meio de parquímetros na Capital. De acordo com a denúncia, o funcionário estaria furtando créditos deixados pelo proprietários dos veículos nas máquinas.

Com mais de 130 compartilhamentos, o vídeo deixou a população indignada. “O povo é besta mesmo! Primeiro que nem deveria existir parquímetros afinal a rua é pública. Onde já se viu cobrar por você estacionar lá, já pagamentos impostos sobre a rua, é como se você pagasse o imposto do imposto. Isso é abusivo e ninguém faz nada! Brasileiro é besta mesmo besta por não correr atrás dos seus direitos”, é um dos comentários na publicação do vídeo.

Mas há quem acredite que tudo não passou de um mal entendido e que o que as imagens mostram é apenas um procedimento normal de aferição realizado pelos funcionários. “Esse procedimento é normal, provavelmente é para verificar se o aparelho está funcionando normalmente. Acho pouco provável acontecer de eles retirarem créditos dos aparelhos, na verdade nem sei se isso é possível”, diz outro comentário.

A redação do JD1 Notícias tentou contato com a empresa, mas o responsável não se encontrava no local e só retornaria na manhã de quinta-feira (23).

