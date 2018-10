A população campo-grandense começa a chegar aos altos da Avenida Afonso Pena, local escolhido para a manifestação pró-Bolsonaro, em Campo Grande.

Nesta segunda manifestação em prol do presidenciável no pleito deste ano, apoiadores e simpatizantes de Jair Bolsonaro usaram da criatividade. Márcio Vitor, 28 anos, foi fantasiado de “pixuleco” [ fantasia que faz alusão a Lula presidiário], nas mãos, um boneco de Haddad manuseado pelo ex-presidente.

Uma cadeirante levou uma gaiola com as imagens do candidato petista, Fernado Haddad e o ex-presidente Lula, dentro. A ex-presidente Dilma também foi lembrada na manifestação com a fantasia de Jucilene Brum, 21 anos, Dilma foi com uma faixa“Impeachment”, conforme as imagens abaixo:

A caminhada foi marcada para ter início às 15h, mas desde às 9h, alguns “voluntários”, já estavam nos altos da Afonso Pena, adesivando e vendendo camisas do movimento. Os manifestantes se aglomeram no canteiro central da avenida e o fluxo no trânsito corre normalmente.

