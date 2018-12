O edifício onde André Puccinelli mora registra movimentação desde quando o ex-governador deixou o Centro de Triagem Anísio Lima, no Complexo Penitenciário de Campo Grande, no final da tarde desta quarta-feira.

Assessores e pessoas próximas ao ex-governador chegam a todo o momento e a informação é que haverá uma “comemoração”. O presidente do diretório municipal Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Ulisses Rocha, é uma das pessoas que chegou ao apartamento e conversou com a nossa equipe.

Rocha detalhou alguns momentos com o André logo após a decisão e o encontro com a família no apartamento onde mora. “Todos se emocionaram bastante porque era o que todos queriam que ele deixasse o centro de triagem e estivesse no convívio de cãs”, disse.

Veja: