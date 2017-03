Vídeo: presa fácil, cachorro vira almoço de jacaré em cidade de MS

Na tarde desta quarta-feira (8) moradores de Três Lagoas, município a 338 quilômetros de Campo Grande, flagraram uma cena inusitada. Um jacaré que vive na Lagoa Maior, uma das três lagoas urbanas que nomeiam a cidade, abocanhou um cachorro que estava na grama próximo da avenida.

No vídeo, que já possui quase dois mil compartilhamentos no Facebook e já tem mais de 70 mil visualizações, é possível ver o animal abocanhando o cachorro e levando para dentro da lagoa. Os moradores que acompanham a ação ficam surpresos. ”Estamos registrando o momento que o jacaré da lagoa come um cachorro”, diz uma deles no vídeo. “Veio fazer um lanchinho e já tá indo embora o jacaré da lagoa”, diz outro.

De acordo com informações da imprensa local, o cachorro não foi morto pelo jacaré, na verdade ele já estava morto há alguns minutos. De acordo com o relato de internautas que presenciaram o fato, um motorista não conseguiu desviar dele e acabou atropelando-o. O jacaré veio em seguida.

Na legenda do vídeo o morador que postou as imagens até alerta acerca de moradores de rua e pessoas alcoolizadas que costumam dormir próximos a lagoa para não virarem presas. Mas segundo o Tenente Coronel Queiroz da PMA (Polícia Militar Ambiental) o jacaré não oferece qualquer risco para o ser humano.

“Ele não ataca ser humano porque na visão dele o humano é maior, seria uma luta inglória para ele. O cachorro foi um alimento fácil e ele [jacaré] ainda economizou energia na predação. Talvez ele nem sabia que o animal estava morto, mas por ser um bicho menor que ele e estava ali parado, ele pegou”, explica.

O coronel explica ainda que casos de ataques de animais silvestres acontecem em caso específicos como quando se sentem ameaçados ou uma fêmea com filhote, por exemplo. “Uma onça com filhotes vai atacara, uma jacaroa também, mas se elas se sentirem ameaçadas. Mas todos eles avaliam o tamanho da presa”, destaca.

Veja o vídeo.